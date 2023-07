Dudu é ausência de novo, e Palmeiras segue preparação para enfrentar o América-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 14:02 Compartilhe

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira (26), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para enfrentar o América-MG, às 16h de domingo (30), no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia do dia, novamente, foi a ausência de Dudu, que tem sido desfalque nos últimos jogos.

Em campo, o elenco realizou trabalhos técnicos. O primeiro exercício dividiu o grupo em trios para enfrentamentos em espaço reduzido. Depois, em gramados diferentes do centro de treinamento, os jogadores dos sistemas ofensivo e defensivo fizeram trabalhos específicos de cada função com os auxiliares de Abel Ferreira.

Embora o Verdão não tenha especificado as questões médicas do elenco, pelas fotos divulgadas pelo clube foi possível notar que Dudu, mais uma vez, não participou dos trabalhos com o restante do grupo. Diante do Internacional e do Fortaleza, ele ficou fora de combate por conta de dores na panturrilha direita. Seu último jogo foi na eliminação para o São Paulo, na Copa do Brasil.

Vale lembrar que o Alviverde não permite a entrada de jornalistas na Academia de Futebol, dessa forma não há acompanhamento presencial das atividades. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O Verdão volta aos treinos nesta quinta-feira (27), às 10h, na Academia de Futebol. Depois da vitória sobre o Fortaleza, o Palmeiras subiu duas posições na tabela e agora ocupa o quarto lugar no Brasileirão com 28 pontos, 12 atrás do líder Botafogo.