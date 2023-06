Dudu Barrichello vence, faz história em Cascavel e leva Rubinho às lágrimas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 17:48 Compartilhe

Dudu Barrichello conquistou a sua primeira vitória na Stock Car após quatro corridas. A vitória do piloto em Cacavel, no Paraná, levou seu pai, Rubinho, às lágrimas, sendo uma emoção contagiante para todos que estavam no local. Diferente de muitos participantes da categoria, que levam meses ou até anos para conquistar uma corrida, Dudu fez história com o triunfo por ser estreante. E não faltou a famosa tradição da família, a sambadinha no pódio.

– Eu não sabia nem se iria correr. Teve homenagem (sambadinha no pódio) a esse velho louco ai , devo tudo a ele. Eu não sou nada sem ele – disse Dudu sobre homenagem ao pai, no pódio- disse o brasileiro emocionado

Na última corrida em Tarumã, em São Paulo, Dudu bateu forte durante o treino, conseguiu escapar ileso, mas não participou do restante do fim de semana devido aos problemas no carro. Questionado sobre, o piloto de 21 anos disse que o acelerador tinha travado no fundo e não houve o que fazer.

Na temporada deste ano, antes de estreiar o jovem já fazia um feito inédito e emocional para a categoria brasileira. Pela primeira vez, ele se juntou ao seu pai Rubens – atual campeão da Stock Car – formando a primeira dupla de pai e filho na história do automobilismo brasileiro.

E MAIS: