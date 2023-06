Draft 2023 – Conheça os novos jogadores da NBA

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 19:31 Compartilhe

O Jumper Brasil faz a cobertura total do Draft de 2023 e, nesta quinta-feira (22), você conhece os novos jogadores da NBA. Além disso, você, caro (a) leitor (a) ainda pode acompanhar a Live, em parceria com o Live Basketball Br, sobre o recrutamento do melhor basquete do mundo.

Esta publicação será atualizada em tempo real com cada escolha feita pelas franquias. Aqui mesmo, portanto, você fica sabendo qual jovem promessa seu time recrutou para a temporada 2023/24. Fique ligado!

Assista agora ao vivo a live sobre o Draft 2023 da NBA e confira os novos jogadores!

Timothy A. Clary / AFP

O Draft 2023 da NBA será realizado no Barclays Center. O recrutamento desse ano, aliás, é muito aguardado. Afinal, o fenômeno francês, Victor Wembanyama, deve ser a primeira escolha geral. O San Antonio Spurs, que ganhou a loteria, deve ficar com tão aguardado prospecto.

Além disso, o Jumper Brasil divulgou seu último Mock Draft de 2023 com algumas projeções. Os editores Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr. se uniram ao scout Lucas Nicolau (Nico) para avaliar as principais probabilidades de escolhas. jogadores NBA

Além de Wembanyama no Spurs, os especialistas indicam o ala Brandon Miller no Charlotte Hornets, como segunda escolha geral. Da mesma forma, a projeção coloca o armador Scoot Henderson, como terceira pick, no Portland Trail Blazers. Fechando o top 5, o Houston Rockets deve ficar com Amen Thompson. jogadores NBA

Aliás, segundo Kelly Iko, do site The Athletic, executivos da NBA acreditam que Thompson deve mesmo ficar na franquia texana. Por fim, com a quinta escola, o Detroit Pistons pode selecionar o ala-armador Ausar Thompson.

O Spurs, que tem direito à primeira escolha, no entanto, não parece satisfeito. De acordo com Jake Fischer, do site Yahoo! Sports, o time texano está ativo no mercado para adquirir uma segunda escolha de loteria nesse recrutamento. Para muitos analistas, a intenção da equipe é seguir com uma parceria de enorme talento. Estariam de olho, afinal, em um companheiro de elenco de Wembanyama no Metropolitans 92: Bilal Coulibaly. jogadores NBA

Vale lembrar, ainda, que o atual campeão da NBA, Denver Nuggets, fez movimentos para o Draft. Isso porque, a direção do Colorado finalizou uma troca com o Indiana Pacers nessa quarta-feira e, assim, adquiriu uma escolha TOP 30. Em contrapartida, cedeu a 40ª seleção desse recrutamento e uma escolha de primeira rodada em 2024. Recebeu, por sua vez, o direito de selecionar nas posições 29 e 32 hoje.

Por fim, com a troca que levou Kristaps Porzingis ao Boston Celtics, houve outro movimento de picks para o Draft 2023. Isso porque o Memphis Grizzlies entrou no negócio em adquiriu o experiente armador Marcus Smart. Como recompensa, cedeu a escolha 25 desta noite ao time de Massachusetts. Além disso, o Celtics enviou a pick 35 para o Washington Wizards. jogadores NBA