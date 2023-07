Douglas Santos levanta taça e comemora feito do Zenit como maior campeão da Rússia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 16/07/2023 - 11:44 Compartilhe

A conquista do Zenit na Supercopa da Rússia em cima do CSKA Moscou colocou o clube como o maior campeão com 22 títulos nacionais alcançados. O lateral-esquerdo e capitão da equipe Douglas Santos foi o responsável por levantar mais um troféu. Após a partida, o paraibano comemorou a oportunidade de cravar o seu nome na história do clube.

– Desde que cheguei ao Zenit, o intuito do clube é sempre vencer. Entrar para a história do clube é muito especial. Seguiremos trabalhando para que outros títulos venham – comentou o brasileiro, que chegou à quarta conquista desta competição pelo clube, além de ser tetracampeão russo e ter um título também da Taça da Rússia.

O feito do time de Douglas Santos na Supercopa da Rússia na tarde do último sábado foi nas penalidades por 5 a 4 após empate sem gols no tempo normal. O torneio foi realizado em Kazan, entre o campeão da Premier League da Rússia, Zenit, e o campeão da Copa da Rússia, CSKA Moscou. O Zenit conquistou seu oitavo título e se tornou, de maneira isolada, o maior campeão da Supercopa, acima do próprio CSKA, que tem sete conquistas.

– Foi muito importante essa conquista. Ela te dá confiança para o começo da Premier League da Rússia. Sabemos que a cada ano que a gente consegue vencer, o título é cada vez mais difícil. O nível está muito alto – finalizou o camisa 3.

Na galeria, o Zenit tem nove títulos da Premier League da Rússia, quatro da Taça da Rússia, uma da Taça da Liga e oito da Supercopa do país. A estreia na Premier League da Rússia na temporada 2023/24 será no próximo sábado (22), contra o Nizhny Novgorod fora de casa. Com 144 jogos pelo clube, Douglas Santos vai em busca de ser pentacampeão deste campeonato.