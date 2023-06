Dorival volta a pedir manutenção do elenco na janela, mas São Paulo não deve atender pedido

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 8:00 Compartilhe

A janela de transferências irá abrir no dia 3 de julho, mas o assunto já domina os corredores do Morumbi e do CT da Barra Funda. Com pouco dinheiro em caixa para reforçar o elenco, o São Paulo sabe que terá que vender algum jogador no próximo período de transferências, situação difícil de ser evitada, ainda mais se chegarem propostas ‘pesadas’ da Europa. No entanto, se depender do técnico Dorival Júnior, nennhum atleta deixará o Tricolor.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no último sábado (24), o trienador foi perguntado sobre possíveis chegadas de novos jogadores, além do atacante Alexandre Pato, já anunciado, mas ainda sem data prevista para estrear. Dorival preferiu desconversar, mas voltou a pedir para que a diretoria mantenha peças do elenco atual e não realize nenhuma venda na janela de transferências.

– Eu não vou comentar a respeito de reforços. Eu quero comentar… e torcer para que eu não perca nenhum jogador daqui até o fim do ano. Para mim, esse é o maior ponto. Eu tenho que ter a consciência de trabalhar com aqueles que aqui estão, valorizando-os, tentando tirar o máximo de cada um e brigando pelas melhores posições da competição. Em razão disso, cada um deles é muito importante para mim. Por isso que eu conto com este grupo até o fim da competição e não crio expectativas em relação a contratações – disse Dorival.

Alguns atletas revelados naa base tricolor estão na mira do futebol europeu e a diretoria já sabe que dependendo da proposta, será difícil segurar. Pablo Maia é um deles. O volante de 21 anos, titular da equipe e peça importante no meio-campo, vem desde o final do ano passado convivendo com sondagens por parte de clubes ingleses. O Sâo Paulo almeja chegar em pelo menos R$ 64 milhões para a venda do jogador. Rodrigo Nestor e Beraldo também são constantemente sondados por equipes do exterior.

Vale lembrar que a previsão orçamentária do clube para 2023, está prevista a entrada de R$ 135 milhões como meta a ser cumprida em negociação de atletas. Além disso, o São Paulo não vendeu nenhum jogador na janela do começo do ano, o que faz com que o clube ‘corra atrás do prejuízo’ neste período de julho a agosto. O que é certo nos bastidores é de não repetir o que aconteceu com o atacante Marquinhos e o zagueiro Luizão. Revelados na base, o primeiro saiu de graça, enquanto o segundo foi vendido por uma ‘pechincha’ por estar em fim de contrato.