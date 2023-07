Dorival minimiza impacto de derrota do São Paulo em Cuiabá para decisão contra Corinthians e considera expulsão justa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 22:12 Compartilhe

O quanto a derrota por 2 a 1 para o Cuiabá, na noite deste sábado (22), fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, pode influenciar o São Paulo para o duelo decisivo contra o rival Corinthians pela Copa do Brasil? Para o técnico Dorival Júnior, muito pouco.

Em sua fala após o jogo no Mato Grosso, o comandante tricolor minimizou o impacto do revés sofrido e garantiu que a equipe entrará com outra postura no duelo de ida do confronto no principal mata-mata nacional, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (25), em Itaquera.

– Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cuiabá mereceu o resultado pela maneira como aproveitou duas situações que nós proporcionamos. No mais, nós temos que buscar as correções, melhorarmos e sabermos que temos uma capacidade muito maior do que a que apresentamos no dia de hoje.

Sobreo duelo deste sábado, Dorival também evitou críticas ao carioca Bruno Mota Correia, que marcou dois pênaltis contra o Tricolor no jogo após consultar o VAR. E ainda disse que sua expulsão, por reclamação após o primeiro penal, desperdiçado por Deyverson, foi justa.

– A expulsão foi correta. Falei que a arbitragem estava vergonhosa e tirando toda a confiança dos jogadores dentro de campo. Dois pesos, duas medidas. O resultado foi merecido por parte do Cuiabá, eles fizeram por merecer. Expulsão correta. Aproveitaram muito bem dois momentos nossos.

– O jogo até então estava equilibrado, as defesas prevalecendo sobre os ataques. O jogo tecnicamente não era muito bom. Merecidamente eles encontraram em duas saídas de bola nossas a possibilidade do gol. Fizeram um ótimo resultado, estamos conscientes disso, e vamos trabalhar agora para que melhoremos em relação a essa partida e busquemos uma melhor condição no jogo seguinte – completou Dorival.

