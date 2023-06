Dorival Júnior escala elenco alternativo para reencontro de São Paulo e Tigre no Morumbi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 20:29 Compartilhe

Com uma equipe alternativa, São Paulo está escalado para enfrentar o Tigre, em reencontro no estádio do Morumbi. A partida será às 21h30 (de Brasília).

Com a classificação já garantida, Dorival Júnior poupou atletas em quase todos os setores praticamente. Na defesa, Nathan, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista. No meio de campo, sem poder contar com Rodrigo Nestor, Jhegson Méndez começa como titular mais uma vez. No ataque, Calleri começa no banco e David faz dupla com Luciano.

Assim, o São Paulo vai a campo com Rafael, Nathan, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Méndez, Pablo Maia, Gabriel Neves e Marcos Paulo; Luciano e David.

No banco, estão Jandrei, Diego Costa, Alisson, Wellington Rato, Luan, Calleri, Rodriguinho, Juan, Raí Ramos, Beraldo, Patryck e Negrucci.