Dorival explica saída de Luciano do time titular do São Paulo: ‘Pensando lá na frente’

O São Paulo acabou perdendo para o Cruzeiro por 1 a 0, neste sábado (24), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor acabou sofrendo o gol logo no início da partida, com Rafinha marcando contra. O ataque da equipe até criou chances, mas parou nas defesas do goleiro Rafael Cabral.

No entanto, os torcedores reclamaram da saída de Luciano da equipe titular. No lugar do camisa 10, Alisson foi escalado na armação, o que irritou grande parte dos são-paulinos. Na entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior explicou a escolha, afirmando que a dura sequência de jogos fez com que o jogador fosse preservado em Belo Horizonte.

– Temos feito variações. É difícil explicar para o torcedor, porque querem que o jogador atue em todas as partidas, mas temos que aproveitar o que temos de melhor a cada momento. Ele poderia ter iniciado, mas vamos ter uma sequência dura. Alguns vão ficar fora de uma ou outra partida, ou no decorrer delas. A nossa sequência não será tranquila e estou pensando lá na frente, por isso alguns nomes vão ficar ali do nosso lado no banco de reservas e entrando em caso de alguma necessidade – disse Dorival, em entrevista coletiva.

Apesar da derrota, o treinador gostou do desempenho da equipe, que criou muitas chances, mas não conseguiu furar a meta cruzeirense, pecando nas finalizações.

– Fico feliz pelo desempenho. Estamos nos aproximando de um salto e não estamos conseguindo confirmar, mesmo fazendo bons jogos, prevalecendo, criando, acuando os nossos adversários. Não estamos conseguindo ser efetivos, algo que o adversário encontrou – finalizou Dorival. O São Paulo volta a campo na terça-feira (27), contra o Tigre (ARG), pela Sul-Americana, no Morumbi.