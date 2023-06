Dorival explica escalação de titulares do São Paulo contra o Tigre: ‘Jogo de risco’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 0:53 Compartilhe

O São Paulo venceu o Tigre (ARG), por 2 a 0, na noite desta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor encerra a fase de grupos invicto, com cinco vitórias e um empate.

Para os tricolores apaixonados: produtos a partir de R$39,90 na FutFanatics!

No entanto, a escolha de Dorival Júnior por escalar uma equipe com alguns titulares gerou queixas de torcedores, muito por conta da lesão de Pablo Maia, sofrida ainda no primeiro tempo, além da situação de Calleri, que reclamou de dores nas costas após uma pancada. Dorival explicou a sua decisão por uma equipe mista.

ATUAÇÕES: Crias de Cotia resolvem para o São Paulo contra o Tigre

– Era um jogo importante, a gente briga pela classificação geral. A gente respeita todas as competições e para o momento achei ideal. Seria um jogo pesado, difícil, eles tinham a expectativa de poder passar em primeiro e a gente não podia perder essa chance. Não daria para poupar porque o jogo era de risco, ainda queremos a primeira posição na classificação geral. O Newell’s ainda joga – afirmou.

O treinador elogiou a atuação da equipe e ressaltou que mesmo com uma equipe mista, o São Paulo conseguiu colocar em prática aquilo que vem sendo treinado no CT da Barra Funda.

– Não abro mão em competição nenhuma. Vai ter mescla porque confio nos jogadores. Sempre que possível seguro um ou outro jogador. Fico feliz porque tudo o que treinamos está sendo feito, como inversão, jogadas passando de pé em pé, outras saindo do goleiro – finalizou Dorival.