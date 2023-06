Dorival despista sobre reforços e valoriza dedicação do São Paulo em virada sobre o Athletico-PR

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:36 Compartilhe

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, Dorival Jr evitou falar sobre reforços no São Paulo e valorizou o grupo, que saiu atrás e virou o jogo no Morumbi, com gols de Gabriel Neves e Luciano. O Tricolor formalizou oferta ao Real Salt Lake, da MLS, por Savarino, e emprestou Orejuela ao Ceará, para conseguir um valor acessível por Erick, ponta do clube nordestino.

– O São Paulo tem que estar atento ao mercado, buscar sempre melhorar seu grupo. É um fato natural. Não vou falar de nenhum jogador, existem muitas especulações em cima. Minha obrigação é trabalhar com aqueles que aqui estão, valorizá-los e melhorá-los o máximo possível. Esse é o objetivo, buscar uma evolução do grupo. Tivemos dez dias de pausa, foi muito bem aproveitado.

A vitória sobre o Athletico-PR marcou a segunda virada do Tricolor no ano, e Dorival falou sobre o trabalho mental e como trabalha a confiança com seus jogadores.

– É obrigação de quem comanda, você está sempre mentalizando coisas boas, mostrando para sua equipe que a confiança é fator primordial para conseguir uma recuperação e equilíbrio. Sempre valorizei muito essa relação com os jogadores, com lisura, apontando erros e reconhecendo acertos – explicou o treinador.

Apesar de interromper uma sequência de duas derrotas, o técnico são-paulino se mostrou incomodado com a quantidade de chances cedidas e a ineficiência do time com o controle da posse de bola.

– O objetivo maior foi alcançado, viramos o jogo, depois disso o jogo ficou muito franco. Muitos erros, proporcionando jogadas perigosas. Não é esse tipo de jogo que queremos. Precisamos ter mais a posse, e em cima disso uma paciência maior para jogar nos momentos adequados, por dentro e por fora, buscando infiltrações de uma maneira segura, o que não vinha acontecendo – ponderou Dorival Jr.

Tricolor briga pelo G4? Veja tabela e simule os próximos jogos do São Paulo no Brasileirão

O Tricolor volta a campo no sábado (24), contra o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola irá rolar no Mineirão às 21h, e Dorival Jr não poderá contar com Gabriel Neves e Calleri, suspensos.

