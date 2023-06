Dória revela sonho de retornar ao Botafogo e relembra momentos difíceis na base: ‘Era uma aventura’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 9:00 Compartilhe

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Dória relembra com muito carinho do início da carreira. O zagueiro concedeu uma entrevista exclusiva ao LANCE! e revelou que era uma “aventura” chegar nos treinamentos do clube.

– As principais lembranças que eu tenho da base é indo treinar. Eu saía de Niterói para ir para Marechal Hermes. Era sempre uma aventura, porque eu ia com aquele medo de não chegar atrasado no treino. Eu pegava ônibus, barca e trem. Cada dia, eu ia de uma maneira. Eu saía às 5h para chegar às 7h. Os meus companheiros também sempre tinham uma viagem para chegar no treino e correr atrás dos seus sonhos. Nós treinávamos também em um quartel em Deodoro, porque nosso campo nem sempre estava em boas condições lá em Marechal. Era sempre uma aventura, mas deu tudo certo.

Dória atuou no Botafogo entre 2010 e 2012. Mesmo tendo se passado mais de dez anos, os torcedores alvinegros ainda lembram do zagueiro.

– Eu ainda recebo muita mensagem do pessoal do Botafogo. É um clube que marcou minha vida, porque me deu a oportunidade de estrear como jogador de futebol. Eu joguei com 17 anos e isso chama muita atenção. Normalmente, é difícil um zagueiro estrear nessa idade porque é uma posição de muita confiança do clube e treinador. Eu pude conseguir realizar isso. Isso me marcou muito. As pessoas ainda me seguem e mandam mensagem. São momentos que eu vivi no clube. Apesar de já ter passado mais de dez anos, eu acho isso muito legal.

O Glorioso atualmente é líder do Brasileirão e vive um momento especial na temporada. Dória afirmou que, sempre que pode, reserva um tempo da sua rotina para acompanhar as notícias do clube.

– Eu não consigo parar para assistir os jogos porque aqui é uma correria. A gente treina de manhã e às vezes de tarde. Eu também estou com uma filha recém nascida também e quase não consigo ligar a televisão (risos). Mas sempre que tenho um tempinho, acompanho as notícias nas redes sociais. Estou vendo que eles estão voando. Eu tenho amigos ainda no clube e tenho amigos que chegaram nessa temporada. Então, eu estou sempre torcendo para que essa rapaziada possa ser campeão.

Mesmo tantos anos longe do futebol brasileiro, Dória ainda sente um carinho enorme pelo Botafogo. O zagueiro revelou ao LANCE! que sonha em retornar ao clube futuramente para poder construir novas histórias.

– Com certeza. Eu sempre deixei claro isso. É um sonho meu. Vai chegar esse momento. Eu ainda tenho contrato aqui e tenho muita coisa para poder construir no clube. Mas vai chegar o momento de voltar para o Botafogo e voltar para casa. Quero ficar perto da minha família, dos meus amigos e terminar o que eu construí lá. Eu lembro que eu tenho 96 jogos e seria muito legal poder completar 100 jogos pelo Botafogo. Seria uma marca bonita para mim.

O zagueiro confessou que aprendeu muito durante os últimos anos no futebol europeu. O defensor se naturalizou mexicano recentemente e sonha em participar de uma Copa do Mundo.

– Eu sou uma pessoa muito mais experiente. Por ter jogado em várias ligas do mundo, eu conheci muitas culturas. Na Turquia, Espanha, França e no México, eu aprendi muito. Esse período me fez ser um ser humano e um jogador melhor. Hoje sou um melhor pai e uma pessoa mais educada. Hoje sou mais inteligente e tenho mais conhecimentos culturais de todos os países e idiomas. Hoje eu posso falar três idiomas – afirmou Dória.

– Estou em uma crescente e com objetivos claros na minha carreira. Acho que estou vivendo um momento bom e de expectativa para coisas grandes. Não é fácil colocar objetivos e correr atrás deles. O primeiro percalço que aparece no caminho, muitas pessoas desistem. Eu acho que eu estou em uma mudança muito drástica. Eu acabei de ser naturalizado mexicano. Eu vou batalhar para poder jogar no Mundial e para estar na Seleção. Então eu acho que tem muitas coisas bonitas para acontecerem na minha vida e eu vou batalhar muito para isso. Estou feliz e me sinto em casa – finalizou.

Dória teve passagens por times como Olympique de Marselha, São Paulo, Granada, Yeni Malatyaspor e atualmente pertence ao Santos Laguna. O zagueiro tem 28 anos e ainda espera conquistar grandes feitos na carreira.