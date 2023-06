Donte DiVincenzo recusa contrato com Warriors e vira agente livre

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 8:02 Compartilhe

De acordo com Kendra Andrews, da ESPN, Donte DiVincenzo recusou sua player option com o Golden State Warriors e passa a ser agente livre irrestrito. O jogador de 26 anos abriu mão do seu contrato de US$4.7 milhões para a próxima temporada da NBA, nesta terça-feira (27).

Segundo a jornalista, o movimento já era aguardado pelo Warriors e outros executivos da liga. Além disso, Andrews afirma que desde que Donte DiVincenzo assinou um contrato de dois anos com o Warriors, ele já esperava ser agente livre para 2023/24. agente livre

O ala-armador fechou com o time de San Francisco na última offseason. Em junho de 2022, aliás, ele também era um agente livre irrestrito após o Sacramento Kings não exercer sua opção no contrato do atleta.

Décima sétima escolha do Draft de 2018, DiVincenzo chegou à NBA após dois títulos universitários por Villanova. Ele defendeu o Milwaukee Bucks por três temporadas e meia, e fez parte do elenco campeão em 2021. Posteriormente, foi para o Kings na trade deadline. Em Sacramento, ele fez apenas 25 jogos. agente livre

Vale lembrar que o jogador sofreu uma lesão no tornozelo em 2021/22 que o afastou por metade da campanha. Assim, conseguiu recuperar usa forma no Warriors. Sob o comando de Steve Kerr, afinal, disputou 72 jogos na última temporada, sendo 36 como titular com 26.3 minutos em quadra. Como resultado, somou médias de 9.4 pontos, 4.5 rebotes e 39,7% em bolas de três pontos.

Portanto, DiVincenzo foi bem utilizado na rotação do Golden State. Além dos números, o técnico da equipe provou isso ao elogiar seu desempenho como um “ano de grande sucesso”. agente livre

“Donte tem sido fantástico. Ele é um daqueles caras que te ajuda de tantas maneiras diferentes que você pode [colocá-lo] em qualquer escalação. Então, para mim, esse é o seu verdadeiro valor. Faz muitas coisas bem. Ele pode se concentrar em qualquer um deles. Seja seu chute, passe ou defesa. Ou seja, é um jogador de basquete completo. O que significa que se adapta a qualquer grupo. Isso é muito valioso”, comentou Kerr no fim de março.

Time de olho

O Warriors ainda pode oferecer um novo contrato a DiVincenzo. No entanto, pelas qualidades citadas por Steve Kerr, deve ser um alvo procurado na agência livre. Por ser irrestrito, ele não tem mais compromisso algum com Golden State e pode aceitar outras ofertas. agente livre

Na última semana, então, seu nome foi ligado ao New York Knicks. De acordo com Ian Bagley, do canal SNY, o ala-armador é um alvo do time novaiorquino. Isso porque membros da franquia gostam da ideia de contar com DiVincenzo.

Um dos fatores que leva ao interesse do Knicks são Jalen Brunson e Josh Hart. “Não sei se há interesse mútuo, mas DiVincenzo jogou com Brunson e Josh Hart em Villanova”, comentou Bagley. agente livre

No início de junho, aliás, Hart deixou claro que tentaria recrutar seu antigo companheiro de faculdade.

“Existem caras de Villanova que estou tentando levar para Nova York. DiVincenzo é meu cara. Eu estava conversando com ele outro dia. Ele e Brunson são meus irmãos e espero que possamos dividir a quadra por muito tempo. Com sorte, com o mesmo uniforme”, comentou o jogador do Knicks. agente livre