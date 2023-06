Donos do Chelsea formalizam compra de mais um clube europeu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 18:50 Compartilhe

O Clearlake Capital, consórcio de investidores estadunidenses liderado por Todd Boehly, dono do Chelsea, formalizou um acordo para a compra do RC Strasbourg, da França. O anúncio foi feito pelo clube da Ligue 1 nesta quinta-feira e, segundo o jornal inglês “The Guardian”, os valores da transação giram em torno de 75 milhões de euros (cerca de R$392 milhões, na cotação atual).

– É um dia importante para o Racing. Essa é uma reflexão que eu e meus amigos acionistas fazemos há dois anos. Construímos um clube saudável a todos os níveis e bem gerido. Ainda que não houvesse emergência financeira, sabíamos que havíamos atingido o teto do nosso modelo, e que se quiséssemos continuar a fazer avançar o Racing e projetá-lo para uma nova dimensão, tínhamos necessariamente de ser acompanhados por uma estrutura sólida capaz de apoiar o nosso desenvolvimento e a nossa ambição. Portanto, estou ansioso para receber um novo investidor estratégico, com quem vamos acelerar a ambição do clube de construir o Racing de amanhã – disse Marc Keller, presidente do Strasbourg, que seguirá no cargo.

– A chegada do consórcio deve permitir-nos dar este passo. Trata-se de criar as condições para uma nova ambição, de avançar em continuidade, contando com as bases que fazem o nosso sucesso. Orgulho-me, após onze anos de trabalho árduo com todos aqueles que contribuíram para o seu sucesso, por permitir ao clube prosseguir a sua ambição, com toda a responsabilidade. Fazemos pelos nossos apoiadores, pelos nossos parceiros, pela nossa cidade e pela nossa região – concluiu o mandatário.

Strasbourg terminou a última Ligue 1 na 15ª posição, com 40 pontos (Foto: Yann Coatsaliou / AFP)

O grupo comprou o Chelsea em maio de 2022, após praticamente duas décadas de gestão do empresário russo Roman Abramovich. A venda do clube londrino aconteceu em meio a invasão da Rússia à Ucrânia, que gerou diversas sanções econômicas do governo do Reino Unido contra o bilionário, antigo dono do Chelsea.