Donos da Roma distribuirão filme da Ferrari nos EUA

ROMA, 11 JUL (ANSA) – Os empresários Dan e Ryan Friedkin, donos da Roma, distribuirão um filme sobre a história da Ferrari nos Estados Unidos.

O longa “Ferrari”, dirigido por Michael Mann e com Adam Driver e Penélope Cruz no elenco, está programado para chegar aos cinemas no Natal.

A distribuição em território norte-americano realizada pela família Friedkin acontecerá por meio da empresa Neon, da qual é acionista majoritária.

O filme mostra a edição de 1957 da Mille Miglia, vencida pela escuderia italiana, mas marcada por um trágico acidente que matou o piloto Alfonso de Portago e nove espectadores. (ANSA).