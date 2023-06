Dono da SAF do Botafogo, Textor agradece meia do Bahia por vitória contra o Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 11:49 Compartilhe

Após a derrota do Palmeiras para o Bahia por 1 a 0, as redes sociais foram uma grande fonte de brincadeiras e memes. O americano John Textor, dono da SAF do Botafogo não ficou distante disso. Em seu instagram, o empresário postou uma foto “agradecendo” o responsável pela jogada do gol do Thaciano, o meia Cauly. No registro, o jogador estava vestindo a camisa do Alvinegro quando criança.

– Botafoguense quando criança e ainda continua um Escolhido depois de todos esses anos. Obrigado, Cauly, e mande um olá para o Kanu por mim! – colocou Textor na legenda da foto postada no Instagram.

O pai de Cauly, em uma entrevista antiga, revelou que seria um sonho ver seu filho atuando pelo Botafogo, representando sua família de botafoguenses. Além da brincadeira com o meia, Textor também lembrou de Kanu, revelado na base do Alvinegro.

Nessa quinta-feira (22), o Botafogo tem a chance de abrir 5 pontos de vantagem na liderança. O clube carioca visita o Cuiabá às 20h, na Arena Pantanal. No domingo (25), o Alvinegro enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque às 16h.

