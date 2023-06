Dona do Vasco, 777 Partners não aposta em técnicos medalhões; interino já foi efetivado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 6:00 Compartilhe

William Batista comanda o Vasco interinamente até o clube contratar um novo técnico. O Cruz-Maltino e trabalha com cautela, justamente por não ter um consenso para substituir Maurício Barbieri.

Perfis diferentes são analisados, que vão do brasileiro cascudo até o europeu. Mas o que a 777 Partners, dona da SAF do Vasco, costuma fazer quando um trabalho inicial não dá certo? Geralmente, a empresa norte-americana não aposta em medalhões. Inclusive, um interino já foi efetivado.

Confira o histórico dos clubes que pertencem à 777 Partners:

GENOA (ITÁLIA)

Davide Ballardini foi o primeiro técnico a cair logo após a 777 Partners assumir o Genoa, da Itália. Como substituto chegou o ucraniano Andriy Shevchenko, que comandava a seleção da Ucrânia. Apesar dos nomes serem experientes, não são treinadores com grande experiência no currículo.

A passagem do técnico ucraniano também foi curta e deixou a equipe na lanterna do Campeonato Italiano. Com isso, Alexander Blessin foi a aposta para livrar o Genoa do rebaixamento. No entanto, o treinador alemão foi mantido no cargo para a disputa da Segunda Divisão italiana. E até que começou bem. Mas uma sequência negativa fez com que o comandante fosse demitido.

Após a demissão de Alexander Blessin, Alberto Gilardino assumiu de maneira interina. Mas após o bom aproveitamento, o técnico interino foi mantido no cargo. Inclusive, conquistou o acesso à elite do futebol italiano.

HERTHA BERLIN (ALEMANHA)

Quando a 777 Parnters confirmou a compra do Hertha Berlin, Sandro Schwarz era o técnico do clube alemão. Porém, uma sequência negativa de três derrotas e um empate fez com que o treinador fosse demitido.

O técnico húngaro Pál Dárdai foi quem assumiu o Hertha Berlin. O treinador era um velho conhecido do clube alemão. Isso porque comandou o time entre fevereiro de 2015 até junho de 2019.

STANDARD LIÈGE (BÉLGICA)

Ronny Deila foi o nome escolhido para assumir o Standard Liège, da Bélgica. Dentre todos os nomes que assumiram clubes que pertencem à 777 Partners, o treinador norueguês é o que possui o currículo mais vitorioso.

O comandante chegou ao clube belga após conquistar a Major League Soccer (MLS), que é a principal competição de futebol nos Estados Unidos. Na época, o técnico comandava o New York City.

No entanto, Ronny Deila pediu para sair do Standard Liège, tendo em vista que acertou com o Brugge, que também é da Bélgica.

RED STAR FC (FRANÇA) E MELBOURNE VICTORY (AUSTRÁLIA)

A 777 Partners manteve os técnicos de ambos os clubes. Na equipe francesa, o senegalês Habib Bèye é o treinador. Já na australiana, Tony Popovic é quem comanda.