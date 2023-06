Dona do Milan está próxima de entrar na F1, diz agência

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 23/06/2023 - 8:37 Compartilhe

MILÃO, 23 JUN (ANSA) – O fundo de investimentos RedBird Capital Partners, atual dono do Milan, está em negociações para entrar também na Fórmula 1.

De acordo com informações da agência Bloomberg, o fundador do grupo norte-americano, Gerry Cardinale, abriu conversas com a Alpine.

Ao menos inicialmente, a RedBird entraria na principal categoria do automobilismo mundial com uma participação minoritária na equipe francesa.

A Bloomberg aponta que as negociações estão avançadas, tanto que o fechamento do acordo pode acontecer já na próxima semana no Reino Unido.

Em 2022, o fundo completou a aquisição do Milan por cerca de 1,2 bilhão de euros. Na ocasião, o grupo gerido por Cardinale comprou os rossoneri da Elliott. (ANSA).