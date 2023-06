Dona do Milan compra participação na equipe Alpine de F1

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 26/06/2023 - 8:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 26 JUN (ANSA) – O fundo de investimentos Red Bird Capital Partners, atual proprietário do Milan, aterrissou na Fórmula 1 ao adquirir uma participação na equipe francesa Alpine.

Ao lado de outros investidores, como o ator canadense Ryan Reynolds, a escuderia garantiu uma injeção de dinheiro de cerca de 900 milhões de euros.

Com a compra de 24% da Alpine, o grupo liderado pelo magnata Gerry Cardinale expandiu sua presença no mundo do esporte, que inclui participações no futebol, hóquei no gelo, beisebol e futebol americano.

Em um comunicado, a Alpine informou que a experiência dos novos investidores ajudará na criação de “novas alavancas de crescimento e gerar valor”.

“A equipe também se beneficiará da expertise dos acionistas em dados e tecnologia, que são os principais impulsionadores do desempenho de marketing e venda”, acrescentou a escuderia francesa.

No futebol, a RedBird completou a aquisição do Milan em 2022 por cerca de 1,2 bilhão de euros. O grupo norte-americano também é proprietário do time francês Toulouse, que está na Ligue 1.

A Alpine está atualmente em quinto no campeonato de construtores e vinha buscando investimentos para tentar diminuir sua diferença para as primeiras colocadas da F1. (ANSA).