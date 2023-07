Don Garber, comissário da MLS, confessa que não acreditava na transferência de Messi ao Inter Miami e elogia donos do clube

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/07/2023 - 16:30 Compartilhe

A Major League Soccer, liga dos Estados Unidos, já contou com grandes nomes do futebol, mas desta vez, um dos maiores jogadores de todos os tempo foi apresentado no Inter Miami. A negociação teve participação de Don Garber, comissário da MLS, junto com os donos do clube, Jorge Mas e David Beckham.

Em entrevista a alguns meios de comunicação, Don contou sobre a contratação do craque argentino e destacou a importância dos donos do Inter Miami para a evolução da competição.

+ Reforço do Aston Villa vira piada na web; veja nomes de esportistas com duplo sentido

– Lionel Messi estava no radar de Jorge desde o início. Tenho que dizer. … Não pensei que o traria para a MLS. Mas aqui estamos hoje com um jogador que acho sem dúvida não só um jogador da geração, mas na minha opinião, o maior de todos os tempos.

– Isso não aconteceria sem Jorge e sua crença na MLS e um investimento sem precedentes em um jogador. Isso não acontece sem David Beckham. David é um cara quieto. Ele disse desde o início que traria os melhores jogadores do mundo e foi capaz de entregar isso e sua influência, e sua experiência na MLS é algo que acho que ajudou a convencer o jogador de que este era um lugar que seria bom para ele – afirmou.

Neste domingo (16), Lionel Messi foi apresentado à torcida do Inter Miami no Estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale. A estreia do camisa 10 provavelmente será no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul, do México, pela Copa das Ligas.