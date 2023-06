Dominante do início ao fim, Brasil vence Bulgária na estreia da segunda etapa da Liga das Nações

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:03 Compartilhe

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino venceu mais uma vez na Liga das Nações, a vítima dessa vez foi a Bulgária, que surpreendeu pela sua campanha no torneio, deu trabalho para a defesa e foi super competitivo durante o início da partida, no entanto, os brasileiros dispararam e não teve quem segurasse. Nesta quarta-feira, a equipe do treinador Renan Dal Zotto venceu por 3 sets a 0 (25/22, 25/17 e 25/16), em Orleans, na França.

Brasil começou com: Bruninho Rezende, Alan Souza, Honorato, Lucarelli, Flávio, Lucão e o líbero Thales Hoss. O primeiro set foi marcado pela disputa acirrada entre as duas equipes e a defesa brasileira sofreu com os saques de Aleksandar Nikolov. Diferentemente do oposto búlgaro, a equipe verde-amarela demorou para conquistar o seu saque e também teve problemas com os bloqueios, no entanto, se recuperou e conseguiu fechar o set. Os destaques foram Lucarelli e Alan Souza.

No segundo período, o Brasil se achou melhor no jogo e logo de início emplacou uma boa vantagem. Os saques de Flávio fizeram o time da Bulgária sofrer e durante este set, não conseguiu acompanhar os pontos da equipe verde-amarela, que disparou no placar. Sem dificuldades, a Seleção seguiu sendo dominante e fechou com oito pontos de diferença. Alan brilhou nesta segunda etapa da partida.

O terceiro set foi marcado pelos bons saques e também pela força mental. As grandes vantagens no placar foram presentes nesta fase, em nenhum momento deixaram os jogadores búlgaros respirarem durante este período. A equipe fez o match point sem dificuldades e conquistou sua quarta vitória na Liga das Nações. Alan e Lucarelli foram os maiores pontuadores da Seleção.

A equipe de Renan Dal Zotto volta ás quadras nesta quinta-feira (22), às 8h (Horário de Brasília), com transmissão do SporTV 2 na televisão fechada. A Seleção Brasileira terá um desafio ao enfrentar o Japão, que é o líder na tabela de classificação da Liga das Nações.

CALENDÁRIO DA LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI MASCULINO*

Semana 1 – Ottawa, Canadá

7 de junho – Brasil (3) x (1) Alemanha

8 de junho – Brasil (3) x (2) Argentina

10 de junho – Brasil (2) x (3) Cuba – 17h30

11 de junho – Estados Unidos (1) x (3) Brasil – 15h30

Semana 2 – Orléans, França

20 de junho – Brasil (3) x (0) Bulgária – 15h30

22 de junho – Japão x Brasil – 8h

24 de junho – Brasil x Eslovênia – 12h

25 de junho – Brasil x França – 17h

Semana 3 – Pasay, Filipinas

4 de julho – Brasil x Itália – 0h

6 de julho – Brasil x Países Baixos – 0h

7 de julho – Polônia x Brasil – 0h

8 de julho – Brasil x República Popular da China – 0h

Fase final – Gdansk, Polônia

19 a 23 de julho

*Todos os jogos no horário de Brasília

