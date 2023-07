Dodô faz críticas à arbitragem e lamenta derrota do Santos no Maracanã: ‘Jogamos pouco com a bola’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 18:50 Compartilhe

O Santos foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 na tarde deste sábado (29), no Maracanã, pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo após o duelo, o lateral Dodô fez críticas à postura do árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima, reclamando do cartão amarelo recebido, e lamentou a derrota do Peixe, afirmando que o time ‘jogou pouco com a bola’.

+ Confira a classificação do Brasileirão 2023 clicando aqui

– A gente sabia que o Fluminense iria ter mais posse, estávamos preparados para isso. Nosso plano de jogo era aproveitar as chances no contra-ataque, tivemos algumas chances, mas não conseguimos fazer. Eu fui reclamar com o árbitro pelo cartão que eu tomei no início do segundo tempo. Na minha posição, um cartão condiciona o jogo. No gol deles, eu não pude dar o bote pois não podia levar o segundo. Ele me deu amarelo sem necessidade alguma – disse Dodô.

– Acho que no geral, a gente podia ter aproveitado melhor as chances no ataque. Temos que trabalhar mais a construção de jogo. Jogamos pouco com a bola – completou.

No segundo tempo da partida, o lateral do Santos protagonizou um lance polêmico envolvendo o atacante Yony González, do Fluminense. Após uma entrada na canela do colombiano, que deixou o campo sentindo muitas dores, os jogadores do Tricolor pediram a expulsão de Dodô, mas o árbitro mandou o lance seguir e também não foi acionado pelo VAR.

+ ATUAÇÕES: João Paulo defende pênalti, mas não evita derrota do Santos para o Fluminense

Com a derrota, o Peixe estacionou nos 17 pontos e segue lutando para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Paulo Turra volta a campo no próximo sábado (5), contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.