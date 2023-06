Documentário sobre Stephen Curry está prestes a ser lançado: veja data, trailer e onde assistir

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 16:13 Compartilhe

A “Apple TV+” prepara o lançamento do documentário “Subestimado”, que contará a história de Stephen Curry, astro do Golden State Warriors. O filme estreará na plataforma no próximo dia 21 de julho, e o primeiro trailer foi divulgado na última segunda-feira (26).

O documentário reúne imagens de arquivo de Stephen Curry desde os tempos de faculdade e traz entrevistas exclusivas com diferentes personalidades, incluindo familiares do atleta, ex-jogadores da NBA e jornalistas.

O nome do filme remete ao início de Stephen Curry na NBA. Considerado baixo e magro demais para os padrões da liga, o armador chegou ao Golden State Warriors com muita desconfiança, o que só piorou após sofrer com lesões graves em suas primeiras temporadas. Depois de uma reviravolta na carreira, o jogador se firmou como o maior arremessador da história do basquete. Hoje, o currículo do atleta conta com quatro títulos e dois prêmios de MVP (melhor da temporada regular).

O documentário foi dirigido por Peter Nicks e conta com outros nomes importantes na produção, como Ryan Coogler, diretor dos premiados filmes “Pantera Negra” e “Creed”.

Assista ao trailer de “Subestimado” abaixo.