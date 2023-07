Do sonho à realidade! São Paulo encaminha contrato de 2 anos com James Rodríguez

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 20:53 Compartilhe

O São Paulo está muito próximo de anunciar o colombiano James Rodríguez, de 32 anos, como seu novo reforço. O Lance! apurou que o Tricolor avançou nas tratativas com o colombiano, sondado no futebol brasileiro desde que ficou sem contrato e deixou o Olympiakos, da Grécia, em abril.

Segundo a reportagem apurou, os recursos para bancar a chegada de James ao Morumbi serão despedidos pelo próprio Tricolor. Informação inicial dava conta que o clube teria a ajuda de um investidor.

Fontes consultadas pelo Lance! apontam que as tratativas para a chegada do colombiano começaram com seu estafe na semana passada. Desde segunda-feira (24), contudo, o clube tem um acerto salarial. Restava acertar divergências sobre luvas e outras pendências.

A expectativa entre os dirigentes são-paulinos é que o negócio seja sacramentado já nesta quinta-feira (27), para que o astro colombiano seja inscrito a tempo de defender o clube no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil ante o rival Corinthians, dia 16 de agosto, no Morumbi.

Na noite desta quarta, James postou em suas redes sociais uma foto em um avião, reforçando a ideia de que já está praticamente definido como contratação do São Paulo.

A primeira vez que o nome de James foi ventilado no São Paulo foi em maio, quando o jogador teria sido oferecido por empresários ao presidente Julio Casares. Apesar de rejeitada na ocasião, a chance de contar com o talento do colombiano ficou na cabela dos dirigentes.

Desde que deixou o Olympiacos, James foi ventilado em outros clubes brasileiros como Atlético-MG e Vasco. Mas as negociações não prosperaram.

O meia colombiano é uma alta expectativa da diretoria para dar um grande nome de presente ao torcedor e ao mesmo tempo um camisa 10 raro, com nobre talento no passe, chute e visão de jogo. Um jogador com essas características era desejo do técnico Dorival Júnior.

Revelado pelo Enviagado, da Colômbia, James passou por Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e futebol do Qatar na carreira. Pela seleção de seu país, disputou a Copa do Mundo de 2014.

