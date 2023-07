Djokovic supera Sinner e avança para final de Wimbledon

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 14/07/2023 - 12:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 14 JUL (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner lutou, mas não conseguiu superar nesta sexta-feira (14) o multicampeão Novak Djokovic na semifinal de Wimbledon.

O sérvio, atual número 2 do mundo, bateu o rival tirolês por 3 sets a 0, com parciais de 3/6, 4/6 e 6/7.

No último set, Sinner teve a oportunidade de esticar o confronto para tentar a virada, mas desperdiçou as chances que teve. Além disso, o italiano sofreu com o gramado britânico, pois escorregou várias vezes.

Djokovic, de 36 anos, disputará a final de Wimbledon pela quinta vez consecutiva, além de tentar buscar seu 24º título de Grand Slam e o oitavo em solo inglês.

Caso consiga o octacampeonato do torneio mais tradicional do tênis, Djokovic igualará o recorde estabelecido pelo ex-atleta suíço Roger Federer.

O rival do sérvio na grande decisão sairá da partida entre o espanhol Carlos Alcaraz, atual líder do ranking ATP, e o russo Daniil Medvedev, que ocupa a terceira posição. (ANSA).