Djokovic leva susto, mas completa vitória e vaga nas quartas em Wimbledon

Novak Djokovic, número dois do mundo, completou, nesta segunda-feira, um duelo de dois dias contra o polonês Hubert Hurkacz, 17º favorito, e se garantiu nas quartas de final de Wimbledon.

Nole superou o grandalhão por 3 sets a 1 com parciais de 7/6 (8/6) 7/6 (8/6) 5/7 6/4 totalizando 3h06min na quadra central do All England Club.

Esta é a 32ª vitória seguida do sérvio que tem sete título no torneio sendo quatro deles consecutivos. Ele não sabe o que é perder na quadra central há dez anos quando caiu na final de 2013 para Andy Murray.

O duelo desta segunda havia começado na noite de domingo. Nole salvou três set-points com 6 a 3 abaixo no tie-break da primeira etapa, teve outro tie-break apertado com o rival sacando duas vezes em 5 a 4 no segundo, mas conseguindo o triunfo. O jogo então foi interrompido pelo horário limite, uma lei local de eventos esportivos até 23h.

Na volta, Hurkacz manteve o jogo firme com bom saque, forçou o erro do sérvio para fechar por 7/5 com uma quebra no fim. Mas Nole veio atento para o quarto set, conseguiu uma quebra no meio, abriu 5 a 3 e fechou com ótimos serviços.

Ele volta a jogar nesta terça-feira contra o russo Andrey Rublev, sétimo colocado, por vaga na semifinal.