As cenas de fúria de Novak Djokovic na final de Wimbledon no último domingo custaram uma multa para o número dois do mundo que acabou sendo vice-campeão perdendo a decisão para Carlos Alcaraz.

O sérvio destruiu sua raquete no poste da rede e lanhou o mesmo na quadra central. A multa recebida foi de US$ 8 mil (R$ 38 mil).

Djokovic ganhou somente em premiação 1,175 milhão de libras pelo vice-campeonato, mais de R$ 7,3 milhões.