Djokovic jogará duplas em Cincinnati

O tenista sérvio Novak Djokovic entrou na chave de duplas do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, seu único preparatório para o US Open. A competição em Ohio começa no dia 14 de agosto.

Djokovic atuará com o compatriota Nikola Cacic. Nole não joga em solo americano desde 2021 quando foi vice do US Open perdendo a chance do Grand Slam, ou seja, fechar os quatro títulos em um mesmo ano. Ficou fora todo o ano de 2022 e no começo de 2023 por conta das questões da vacina.

Além desta dupla, Stefanos Tsitsipas jogará com o espanhol Alejandro Fokina, o Brasil terá Marcelo Melo ao lado do alemão Alexander Zverev.

Rafael Matos e Francisco Cabral estão a oito desistências de uma vaga.