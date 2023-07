Djokovic escapa, abre vantagem e tem jogo suspenso em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 19:01 Compartilhe

Novak Djokovic, número dois do mundo e heptacampeão de Wimbledon, terá que completar sua partida de oitavas de final nesta segunda-feira no torneio mais tradicional do esporte.

O sérvio vencia o polonês Hubert Hurkacz, 17º favorito, por 7/6 (8/6) 7/6 (8/6) na quadra central do All England Club quando teve o duelo interrompido. Na Inglaterra há uma regra para não haver eventos esportivos finalizando após às 23h locais, 19h de Brasília.

O tenista busca sua 32ª vitória seguida no torneio onde venceu as quatro últimas edições.

Djokovic tinha escapado de perder os dois primeiros sets. Hurkacz abriu 6 a 3 tendo três set-points, mas cometeu uma série de erros e permitiu a virada. No segundo set ele teve 5 a 4 e saque, cometeu erro, depoisNole conseguiu nova virada para o triunfo.

O jogo foi interrompido pouco depois das 22h30 locais uma vez que não daria tempo para finalizar neste domingo.

O natural de Belgrado só não escapou de um tropeção no segundo set onde se esborrachou na rede, mas não teve nenhum dano físico, apenas risadas do adversário e dele.

O jogo será completado nesta segunda após o duelo de Bia Haddad Maia e Elena Rybakina, que começa às 9h30 de Brasília. Se vencer, Nole encara o russo Andrey Rublev, sétimo colocado.