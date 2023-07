Djokovic aceita punição, mas diz ter ficado nervoso com hindrance em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 14/07/2023 - 14:12 Compartilhe

Em entrevista na quadra, Novak Djokovic comentou o que sentiu ao ser punido com o hindrance pela primeira vez na carreira no segundo set da semifinal de Wimbledon diante do italiano Jannik Sinner.

Ele derrotou o rival por 6/3 6/4 7/6 (7/4) e se garantiu na nona final de Wimbledon onde buscará o oitavo título. A punição foi quando sacava em 2 a 1 e 15 iguais na segunda parcial.

“Fiquei nervoso depois daquela chamada. Provavelmente foi a primeira vez na minha carreira que isso aconteceu. Eu normalmente não tenho um grito prolongado. Talvez tenha sido um eco do telhado.. Não senti que estava atrapalhando, mas foi uma chamada que tive de respeitar”, disse Nole que na hora reclamou.

Nole comentou o quão vem jogando tão bem diante de vários jovens: “Sinto que os 36 (idade) são os novos 26… este esporte me deu tanto na vida. Sou eternamente grato. Vou tentar ser honesto e retribuir o favor a este esporte e jogar o máximo que puder”.

Nole também elogiou Sinner que fez sua primeira semi de Grand Slam: “Ele provou porque é um dos líderes da próxima geração e um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida. É muito bom fazer parte dessa nova geração. Eu amo isso.”