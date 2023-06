Dívida da WTorre com Palmeiras ‘força’ cautela do Santos na construção da nova Vila Belmiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 22:18 Compartilhe

O presidente Andres Rueda na reunião do Conselho Deliberativo deu detalhes dos bastidores das negociações do Santos com a WTorre sobre a nova Vila Belmiro. Por conta de uma dívida milionária da construtora com o Palmeiras, o Alvinegro Praiano age com cautela e revisa situações contratuais.

No mês de junho veio à tona uma briga judicial entre a WTorre e o clube Alviverde. A gestora do Palmeiras foi obrigada a pagar uma dívida de R$ 128 milhões ao Palmeiras, conforme publicado pelo ge e confirmado pelo Lance!. De acordo com Rueda, o Santos ‘recalculou a rota’ e busca se blindar de possíveis problemas.

– A arena estava nos finalmentes para ser assinada, mas não vou faltar com transparência. A briga entre Palmeiras e WTorre acendeu um sinalzinho. Temos que prever essa situação, que não é difícil de prever. É um contrato longo – disse o representante.

Preocupado com futuras complicações entre Santos e WTorre, o presidente do Peixe deu exemplo de uma solução que pode ser tomada para prevenir esse tipo de situação.

– Podemos ajudar problemas de inadimplência com cláusula. Se não pagar por três meses, a gente desconta dois anos do tempo de contrato, por exemplo. Cai de 30 para 28. Temos maneiras de blindar o clube e isso leva tempo, é enviar e receber proposta. Leva mais tempo que deveria. É um contrato de 30 anos que merece todo cuidado – concluiu o mandatário sobre o tema.

Segundo o Lance!, em matéria publicada no dia 15 de maio, o cronograma para a construção da nova Vila Belmiro estava marcado para o primeiro semestre de 2024. Contudo, após essa situação entre Palmeiras e WTorre, a data do início das obras pode sofrer alteração.