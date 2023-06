Dirigente do Flamengo repudia atos na Vila Belmiro e pede medidas cabíveis

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:16 Compartilhe

Após as cenas lamentáveis protagonizadas pela torcida do Santos, na Vila Belmiro, um dirigente do Flamengo se manifestou nas redes sociais. Diogo Lemos, membro do departamento de futebol do clube, cobrou os órgãos competentes para que tomem as medidas cabíveis.

Além disso, Diogo Lemos disse que o Flamengo não se sente seguro em jogar na Vila Belmiro.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA MANIFESTAÇÃO DE DIOGO LEMOS:

“O Flamengo, como clube que conhecidamente possui um dos elencos mais valiosos do continente, se sente inseguro de jogar uma partida do Brasileirao num estádio que não oferece nenhuma segurança aos atletas que entram em campo para disputar um jogo de futebol.

Esperamos medidas cabíveis dos órgãos competentes para que seja garantida a segurança dos atletas e dos torcedores, desde a entrada até a saída do estádio, seja na Vila Belmiro ou onde quer que seja.

Caso não seja possível garantir a segurança dos presentes, que se realize a partida de portões fechados no estádio citado, ou em outro estádio sem torcida, não prejudicando o planejamento e o calendário de quem não tem nada a ver com o ocorrido.

O Flamengo disputa 3 campeonatos, se organizou, não tem outra data pra jogar essa partida e espera não ser prejudicado por qualquer decisão que venha atrapalhar o planejamento do clube.”

