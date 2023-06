Dirigente do Botafogo demonstra otimismo com permanência de Luís Castro e comenta sobre interesse de fundo árabe em Eduardo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:39 Compartilhe

André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, concedeu uma entrevista na tarde desta terça-feira (20) e respondeu sobre as possíveis saídas de Luís Castro e Eduardo. O treinador interessa ao Al-Nassr e o meia recebeu uma sondagem recentemente de um fundo árabe.

– A gente tem conversado bastante. O Luís é um cara bastante honesto e gosta muito daqui. Quando você tem um projeto, nem tudo é dinheiro. O Luís tem 61 anos e já passou por vários lugares. A gente quer que ele fique. O Botafogo terá que chegar num momento de não depender de pessoas. Um dia não depender do Luís como técnico, Mazzuco como diretor, mas ainda estamos indo para lá. Se eu falar de plano B, até por respeito ao Luís, nós não temos – declarou André Mazzuco ao programa “F90”, da ESPN.

– O Eduardo está num momento pessoal bacana. A família dele é do Rio. É um atleta muito conhecido no Oriente Médio. Com essas movimentações de fundos, tem muita movimentação por lá. No caso do Eduardo, não é uma movimentação financeira que tiraria ele do clube, mesmo que seja algo substancial, tem todo um contexto envolvido. O Eduardo é um jogador extremamente importante para nós e espero que ele continue – completou.

Luís Castro ganhou prestígio depois do Glorioso embalar uma sequência de resultados positivos e chegar na liderança do Brasileirão. Eduardo é um dos destaques da temporada e um dos responsáveis pelo atual momento da equipe alvinegra.

