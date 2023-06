Diretoria do Santos bate o martelo e decide demitir Odair Hellmann

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 11:33 Compartilhe

A diretoria do Santos decidiu que Odiar Hellmann não será mais técnico do clube alvinegro. O profissional será avisado ainda nesta quinta-feira (22)

A escolha já tinha sido alinhada pelo comitê gestor santista na noite desta quarta-feira (21) e o martelo foi batido em uma reunião realizada nesta manhã.

+ Suaréz vai parar? Veja 10 feras estrangeiras que se aposentaram no futebol brasileiro

Nem todos os membros do CG santista estavam convencidos pela saída do treinador, mas a conclusão chegada pelo grupo é que o clima ficou insustentável após o cenário de guerra criado na Vila Belmiro por conta da derrota por 2 a 0 para o Corinthians.

O Santos assumirá a multa rescisória do treinador, correspondente a todos os salários que ele receberia até o fim do contrato. O valor gira em torno dos R$ 3 milhões.

+ Luis Castro desejado por time saudita, chileno da “geração de ouro” negocia com o Vasco… o Dia do Mercado!

Defensores do trabalho de Odair, o coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão e o assistente de coordenação Elio Carravetta também tiveram foram avaliados pelo comitê gestor, que entendeu a necessidade de ainda tê-los nos cargos por conta da proximidade da abertura da janela de transferências, que acontecerá no dia 3 de julho. No entanto, a avaliação da atuação da dupla até aqui não foi positiva.

O treino que o elenco do Santos faria nesta quinta-feira (22) foi cancelado. E a tendência é que o Orlando Ribeiro, técnico do sub-20, assuma a equipe interinamente.

E MAIS: