Diretoria do Cruzeiro cogita trocar Mineirão por Independência em mais jogos da temporada

Palco da vitória diante do São Paulo, por 1 a 0, a Arena Independência pode ser a casa do Cruzeiro por mais jogos durante esta temporada. Isso porque a diretoria estrelada cogita trocar o Mineirão pelo estádio do bairro Horto, em Belo Horizonte. A condição do gramado seria o principal motivo para a troca, segundo informação inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia.

A declaração de alguns atletas, que elogiaram o gramado da Arena Independência, pode influenciar na decisão. O atacante Bruno Rodrigues, destaque da Raposa na temporada, rasgou elogios ao campo na vitória contra o São Paulo. Confira:

– O gramado está um tapete. Isso facilita muito para jogador de velocidade e técnica. Isso ajuda muito e conseguimos a vitória. Estávamos nos cobrando pelos jogos sem ganhar. Com essa camisa gigante do futebol, não podemos ficar sem ganhar. Temos que somar – disse o camisa 9 celeste.

Até o fim do Brasileirão, o Cruzeiro tem mais 12 jogos como mandante. O próximo, na 15ª rodada, contra o Coritiba, está marcado inicialmente para o Mineirão, no dia 16 de julho. Os demais ainda não têm os detalhes definidos pela CBF. Vale lembrar que o time celeste tem um acordo vigente com o América-MG, proprietário da Arena Independência, para utilização do estádio.