Diretor do Vasco tem viagem marcada a Madri para tentar a contratação de Diego Costa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 17:31 Compartilhe

A proposta milionária apresentada pelo Vasco não foi o suficiente para convencer Diego Costa a jogar pelo clube. No entanto, o Cruz-Maltino aposta em mais uma cartada para contratar o atacante. O diretor de futebol Paulo Bracks está com viagem marcada para Madri para conversar pessoalmente com o jogador, como informou primeiro o jornalista Lucas Pedrosa.

Diego Costa está livre desde o dia 31 de julho, quando terminou o contrato com o Wolverhampton, da Inglaterra. Portanto, a contratação pode ocorrer mesmo após o fim da janela de transferências, que fecha na próxima quarta-feira (2). O Campeonato Brasileiro permite inscrições de jogadores até o dia 25 de agosto.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

O Vasco enxerga que Diego Costa tem o perfil ideal para liderar o time na luta contra o rebaixamento. Experiente e vencedor, o jogador não sentiria a pressão e faria os gols que a equipe tanto precisa. Só que o Cruz-Maltino enfrenta a concorrência de clubes da Espanha e da Arábia Saudita.

+ Renove o seu estoque de camisas do Gigante da Colina com o cupom LANCEFUT 10% OFF

Com participações em duas Copas do Mundo com a Espanha (2014 e 2018), Diego Costa fez carreira de sucesso na Europa, atuando principalmente por Atlético de Madrid e Chelsea. No Brasil, defendeu o Atlético-MG e foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil.