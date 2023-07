Diretor de futebol do RB Leipzig nega acerto de Gvardiol com Manchester City

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 12:46 Compartilhe

Nesta semana, o jornalista Fabrizio Romano afirmou que Manchester City e RB Leipzig havia chegado a um acordo pelo zagueiro Josko Gvardiol, de 21 anos, com contrato até 2028 e um valor de transferência próximo a 100 milhões de euros (cerca de R$534 milhões). Após a notícia, o Diretor de futebol do clube alemão, Max Eberl, negou o acerto.

– Não existe acordo com o Manchester City, nem de perto. O fato é que o Manchester City gostaria de tê-lo. Atualmente ainda estamos muito distantes. A transferência de Szoboszlai nos assegurou financeiramente, não precisamos de dinheiro. Nossa preferência é que Josko permaneça. Não somos um clube que barra qualquer coisa. Somos transparentes, mas temos nossas ideias e queremos que sejam implementadas – disse ao canal ‘Sky Sport Alemanha’.

O jogador se destacou no cenário mundial com a participação na Copa do Mundo de 2022, no Catar, sendo um dos melhores jogadores em campo na partida contra a Seleção Brasileira, que resultou na eliminação nas quartas de final.

Josko Gvardiol tem contrato com o RB Leipzig até 2027. Após ter sido revelado pelo Dinamo Zagreb, o croata se transferiu para o clube alemão, onde caminha para a terceira temporada. Nas duas primeiras, foram 87 partidas, cinco gols e três assistências.