Diretor da Roma vai a Londres para tentar fechar contratações

ROMA, 26 JUN (ANSA) – O português Tiago Pinto, diretor esportivo da Roma, está em Londres para tentar fechar algumas contratações de jogadores que atuam no futebol inglês.

O dirigente giallorosso se reunirá com uma delegação do Leeds United, que foi rebaixado para a segunda divisão, para averiguar as situações de Diego Llorente e Rasmus Kristensen.

Os atacantes Patson Daka e Kelechi Iheanacho, ambos do também rebaixado Leicester City, são monitorados atentamente pelo time da capital italiana. Gianluca Scamacca, do West Ham, é um sonho distante, mas não impossível de ser concretizado.

Diretamente da Inglaterra, a Roma também parece ter manifestado interesse no lateral Ben Davies, do Tottenham, tanto que o brasileiro Roger Ibãnez pode ser envolvido em uma possível negociação entre as partes.

Pinto não participará de missões apenas para adquirir peças.

O português deverá marcar presença amanhã (27) em Milão, na Itália, para dar mais um passo nas negociações do Sassuolo por Cristian Volpato e Filippo Missori, atletas que podem render ao time pouco mais de 10 milhões de euros.

Família Friedkin em Cannes – A família norte-americana, atual proprietária da Roma, deu outro passo importante no mundo do futebol ao se tornar a investidora majoritária do Cannes, um modesto clube da quarta divisão da França.

A intenção dos Friedkins é construir uma importante rede entre Roma e Cannes, que envolve a troca de jogadores e o crescimento de novos talentos. (ANSA).