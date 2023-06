Diogo Barbosa é anunciado como novo reforço do Fluminense até 2024

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 17:28 Compartilhe

O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa nesta quinta-feira (22). O jogador assinou contrato até o fim de 2024 e já iniciou os trabalhos com seus novos companheiros no CT da equipe tricolor.

Embora tenha assinado seu contrato, o jogador ainda não poderá participar do confronto contra o Bahia neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro, assim como também não entrará em campo diante do Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No entanto, o atleta demonstrou ansiedade em vestir a camisa de seu novo time.

– Minha expectativa é muito alta, estou muito feliz. Estava ansioso para que o acerto se concretizasse logo, pedi para me apresentar antes da abertura da janela para já começar a trabalhar, treinar com o grupo. Estou feliz, empolgado com essa oportunidade, espero que possamos conquistar grandes coisas.

Diogo Barbosa chega em um momento importante, uma vez que o Fluminense sofre com diversas lesões no elenco. Com o lateral-esquerdo, Fernando Diniz terá mais opções táticas para trabalhar com seus jogadores, como por exemplo a oportunidade de deslocar Marcelo para o meio de campo perante a longa ausência de Alexsander.