Diogo Barbosa desembarca no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense

O novo reforço do Fluminenseestá no Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa desembarcou no Rio de Janeiro no fim da manhã desta segunda-feira, no Aeroporto Santos Dumont, por volta das 11h40.

O jogador de 30 anos será submetido a exames médicos durante esta tarde. Depois dos testes, a expectativa é de que assine seu vínculo com o Tricolor das Laranjeiras.

De acordo com o “GE”, o reforço tricolor encontrou o ex-lateral Branco na esteira das bagagens. O tetracampeão foi lateral e dirigente no Fluminense. Foi Branco que deu aval para a contratação de Diogo ao Coritiba, no início de carreira do atual reforço tricolor.

O lateral foi contratado ao Fluminense junto ao Grêmio porempréstimo até dezembro. O pagamento do salário do jogador será dividido meio a meio. O acordo estabelece que, em 2024, o atleta siga nas Laranjeiras em definitivo, pois seu contrato com o clube gaúcho encerrará. Mas, para isso, Diogo Barbosa precisaria reduzir sua remuneração para próximo do que ganhará no Rio em 2023.

Diogo Barbosa chega como alternativa do Tricolor das Laranjeiras para a lateral esquerda. Jorge passa por uma lesão ligamentar no joelho e Marcelo sofre dores na panturrilha. Substituto corriqueiro no setor, Alexsander teve lesão grava na coxa esquerda.

