Dimitri Vigil acerta com Tubarões do Cerrado para a Liga BFA

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 7:30

O quarterback norte-americano Dimitri Vigil acertou seu retorno ao Tubarões do Cerrado para a disputa da Conferência Centro-Oeste da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). O jogador teve rápida passagem pelo Cruzeiro FA na Taça Brasil Hinova.

De acordo com dados do Perfil do Instagram Mapa do FABR, Dimitri Vigil soma 11 passes para touchdowns além de ter anotado um TD no futebol americano do Brasil.

Apesar de ter jogado no Cruzeiro FA como defensor, Dimitri Vigil é um jogador versátil e atuou no ataque em grande parte da sua trajetória no FABR, seja como quarterback ou wide receiver.

No Brasil, Dimitri Vigil foi bicampeão da Taça Cairo Santos, pelo Gama Leões de Judá em 2021 e 2022. Ele também tem passagens pelo Nova Serrana Forgeds no FABR e no futebol americano da Austrália.

O Tubarões do Cerrado estreia em casa na Conferência Centro-Oeste da Liga BFA neste sábado (1º/7) contra o Rondonópolis Hawks.