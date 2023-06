Diante do caos na Vila Belmiro, João Paulo classifica derrota do Santos como ‘mancha na história do clube’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 7:31 Compartilhe

A noite do Santos foi trágica pela derrota contra o Corinthians no clássico e pela reação da sua torcida. Com esse cenário em vista, o goleiro João Paulo não escondeu a frustração por não conseguir o resultado e lamentou todo episódio gerado após o clube embalar o 9º jogo seguido sem vencer.

– Tivemos reunião com a torcida, tivemos cobrança, nós sabíamos que tínhamos que fazer diferente. Nós tínhamos que buscar a vitória, resultados, derrotas, empates, vitórias, dentro do futebol é normal, acontece, mas o que pesa é a sequência que a gente vem tendo. A gente sabe da força que a gente tem dentro da Vila Belmiro e a gente está perdendo aos poucos essa força e isso vai complicando a nossa caminhada. Só pedir desculpa ao torcedor, infelizmente hoje é uma mancha na história do Santos – disse o capitão do Peixe.

O clube da Vila Belmiro não consegue uma vitória desde o triunfo diante do Vasco no dia 14 de maio. A sequência negativa incômoda também foi exposta pelo goleiro do Santos.

– É até difícil falar o que se passa na cabeça, passa tudo. Passa um filme, passa uma história. Primeiramente vou pedir desculpa ao torcedor, infelizmente hoje foi uma vergonha, não digo nem pelo resultado em si, pela forma que foi, pela sequência negativa que a gente vinha – concluiu João Paulo.

Para tentar a reconciliação com as vitórias, o Peixe volta para os gramados no próximo domingo para encarar o Flamengo, pela 12ª rodada do Brasileirão, às 18h30.

