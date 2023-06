Dia do Orgulho LGBT: clubes do Brasileirão celebram a data nas redes sociais

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 12:52 Compartilhe

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado nesta quarta-feira (28), e a grande maioria dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro fez alguma publicação nas redes sociais para lembrar deste importante dia. As equipes buscaram passar mensagens de incentivo ao respeito, amor e diversidade dentro do esporte.

Além de postagens em vídeo ou imagens, clubes como Internacional e Bahia iluminaram locais ligados aos times com as cores da bandeira LGBTQIA+. No caso do Colorado, a ação aconteceu no Estádio Beira-Rio. O Tricolor, por sua vez, coloriu uma loja de artigos da equipe e a Central de Atendimento ao Sócio na Arena Fonte Nova.

SOBRE O DIA DO ORGULHO LGBTQIA+

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado internacionalmente no dia 28 de junho, buscando reafirmar o sentimento de orgulho de pessoas das diferentes orientações sexuais e identidades de gênero. A data remete à rebelião de Stonewall, uma série de manifestações de membros da comunidade LGBTQIA+ contra uma invasão da polícia de Nova York, em 28 de junho de 1969.

Veja abaixo as publicações dos times brasileiros.

Com imenso orgulho, o Botafogo é lugar de acolhimento, respeito e inclusão. ????️⭐️ 28 de junho – Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ ????️‍???? #BFR pic.twitter.com/bMTZOJnNqI — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 28, 2023

O respeito às diferenças é parte fundamental da identidade rubro-negra. Pelo direito de ser quem é, pela resistência dos que lutam, por toda forma de amor!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/6jcrRxzCee — Flamengo (@Flamengo) June 28, 2023

A história do #PalmeirasDeTodos foi construída com o amor e o respeito que, dia após dia, espalhamos dentro e fora dos gramados ????️‍????????#AvantiPalestra#DiaDoOrgulho pic.twitter.com/xV95pPkJYP — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 28, 2023

Celebrar o ????????????????????????????! ????????????️‍????????️‍⚧️ Orgulho dos amores, das lutas e das pessoas. O Fluminense festeja o AMOR hoje e todos os dias do ano! Orgulho de ser Tricolor! Orgulho de ser o que é! Orgulho de ser o #TimeDeTodos! pic.twitter.com/qP2tLLS5oc — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 28, 2023

Na noite desta terça, véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o Beira-Rio está colorido com cores da bandeira do movimento. Já tradicional no calendário do Clube do Povo, a iluminação reforça o compromisso colorado na luta por uma sociedade livre de preconceitos. ????️‍????❤️ pic.twitter.com/FWkWFdLG1G — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 27, 2023

Hoje é dia de celebrar a diversidade, o respeito e a liberdade. O Massa Bruta é de TODOS! ????️‍????#RedBullBragantino #DiaDoOrgulho pic.twitter.com/XNfh0qY5Ua — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 28, 2023

???? Na nossa casa não há e nunca haverá espaço para o preconceito! ????️????#GaloPaixãoNacional#DiadoOrgulho pic.twitter.com/4QaC6FpFGw — Atlético (@Atletico) June 28, 2023

É preciso ter orgulho das lutas.

É preciso ter orgulho das conquistas.

É preciso ter orgulho dos sonhos.

É preciso ter orgulho da persistência e de nunca desistir de ser quem você realmente é. Por mais difícil que o caminho pareça ser, orgulhe-se de sua história.… pic.twitter.com/6eE18Bs2Wa — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 28, 2023

Neste dia 28, celebramos o respeito, o orgulho e a liberdade. O Cruzeiro é um time de todos. ????️‍???? pic.twitter.com/ugERFY7PGG — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) June 28, 2023

Sempre do lado do amor. Nunca do lado do ódio. ????️????????️‍???? pic.twitter.com/6a3IXpkSEI — Santos FC (@SantosFC) June 28, 2023

O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIAPN+ no mundo. A luta pelo respeito, igualdade e a inclusão é de todos nós. A LGBTfobia não pode ter espaço nos campos de futebol, nas arquibancadas ou em qualquer outro ambiente da sociedade. É um dever de todos nós trabalhar… pic.twitter.com/2eVrIohNN5 — América FC ✊???? (@AmericaFC1912) June 28, 2023

Hoje é um dia de luta… dia de celebrar os amores e as relações com pluralidade e respeito, sem preconceitos nem ataques. E que este 28/06 simbolize o orgulho que devemos ter de nossas diferenças o ano todo, o tempo todo! Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ ????‍????????… pic.twitter.com/wcFvYpWfWJ — Corinthians (@Corinthians) June 28, 2023