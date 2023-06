Dia do Orgulho Autista é celebrado neste domingo; veja as ações dos clubes brasileiros

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 12:23 Compartilhe

Em todo o mundo, acontece o Dia do Orgulho Autista neste domingo (18). O evento, criado em 2005 pela organização americana Aspies for Freedom, busca contribuir para a conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o objetivo de atuar em prol da causa, diversos clubes expressivos do futebol nacional têm realizado ações com foco na comunidade.

Diante da necessidade de se debater o tema, alguns dos maiores clubes brasileiros promovem ações para incentivar o conhecimento sobre o tema na população. Veja abaixo algumas delas:

O Goiás, time que tem feito várias ativações em relação ao tema, como uniforme especial utilizado pelos jogadores, entrada de crianças autistas em campo junto aos atletas e implementação de camarote adaptado no estádio Hailé Pinheiro, doará 20 camisas de jogo autografadas pelos desportistas para entidades do setor, a fim de que possam arrecadar fundos por meio dos presentes.

Tiago Pinheiro, diretor de marketing do Goiás, comenta sobre o apoio do esmeraldino à comunidade autista.

– Fazemos ativações inclusivas que buscam conscientizar o público acerca do tema, uma vez que enxergamos como fundamental difundir o respeito e a empatia para as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O clube tem como ideal contribuir para uma sociedade mais justa e acolhedora em relação ao autismo – disse.Camisa do Goiás sobre o Dia do Orgulho Autista (Foto: Divulgação/Goiás)

Neste ano, outro clube do Centro-Oeste brasileiro também realizou ações voltadas para a causa: o Cuiabá. Em abril, o Dourado iniciou o projeto que leva crianças autistas para um camarote especialmente adaptado para o público na Arena Pantanal. Em parceria com o governo do estado do Mato Grosso, os garotos possuirão um local distinto para assistir aos duelos do clube durante o Brasileirão, com direito a companhia de um responsável.

– Uma das prioridades do Cuiabá é promover inclusão ao público. É extremamente gratificante ver os pequenos torcedores autistas se divertindo em nossa casa. Trabalharemos para oferecer condições cada vez melhores para eles, pois essa é uma das partes mais belas do futebol – afirma Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá.

No Campeonato Brasileiro desta temporada, o Fortaleza se tornou o primeiro clube do país a disponibilizar abafadores de som para os torcedores com autismo. Para o fã solicitar o serviço, que é válido somente nas partidas como mandante, deve enviar uma mensagem para o Bem Tricolor.Ação do Tricolor com abafadores para crianças com autismo (Matheus Lotif/Fortaleza EC)

Internacional e Vasco, times que apresentam diversos títulos de expressão e possuem milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil, utilizaram a força do alcance para auxiliar o público autista e realizar campanhas para a inclusão dos integrantes da comunidade.

No Beira-Rio, o Inter montou uma equipe para auxiliar torcedores com necessidades motoras ou cognitivas. Nas tribunas da casa colorada, o time conta com um espaço adequado para receber os fãs diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

– O clube crê que existem temas muito relevantes além das quatro linhas e que podemos contribuir para apoiar o maior número possível de pessoas. O Inter apresenta ações sociais há muito tempo e consegue se aproximar de uma grande quantidade de fãs do esporte por meio de ativações que visam ajudar indivíduos em estado de vulnerabilidade – explica Cauê Vieira, vice-presidente de Relacionamento Social do Inter.

O Vasco, clube que tem vasto histórico de posicionamento em pautas sociais, executou ações com foco na comunidade autista. Neste ano, o cruzmaltino marcou um amistoso contra o Athletic (MG) e convidou apenas torcedores com autismo para assistir ao duelo. Assim, a equipe proporcionou um ambiente agradável para os presentes. Além disso, a agremiação também promoveu o Tour da Colina Inclusivo para o público.

Dois clubes campeões nacionais que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro – Juventude e Sport – também contribuem para a inclusão das pessoas que apresentam o TEA.

Com camarotes exclusivos para as famílias que possuem membros com autismo, oferecimento de fones redutores de ruído e projetos para o público, como a criação da torcida organizada exclusiva para autistas, o Juventude tem planejado e executado ações com foco na inclusão social.

– O Juventude sempre foi um clube acolhedor e agregador. Entendemos que todos têm o direito de ir ao estádio e torcer pelo seu time. Para que isso se perpetue, é importante estar atento aos movimentos que acontecem na sociedade. Estamos em constante contato com as entidades em prol dos autistas para que cada vez mais possam tornar os dias de jogos em uma experiência inesquecível para eles – conclui afirma Fabiano Pizetta, diretor de marketing e ações sociais do time gaúcho.

O Sport também apresenta diversas ativações com foco na comunidade. Na semifinal do campeonato estadual, os atletas da equipe entraram em campo junto com 10 crianças com TEA. Além disso, antes da bola rolar, o clube convidou o torcedor Elton Júnior, rubro-negro autista, para puxar o famoso ‘Cazá Cazá’, tradicional grito da torcida.

