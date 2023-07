!Dia do fico! São Paulo chega a acordo com Grupo City e encaminha novo contrato com Ferraresi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 17:07 Compartilhe

Em meio a uma janela de transferências sem grandes novidades, o São Paulo iniciou o seu planejamento para assegurar a permanência de jogadores que estão emprestados, tiveram bom aproveitamento e serão adquiridos em definitivo. Quem abre essa fila é o zagueiro Ferraresi.

Segundo informações divulgadas inicialmente pelo portal ‘Globo Esporte’ e confirmadas pelo Lance!, Tricolor e Grupo City, dono dos direitos federativos do venezuelano, chegaram a um acordo: primeiro o venezuelano terá o contrato de empréstimo, vencido no final de junho, ampliado até o fim do ano. Depois será comprado por 4,3 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões), em pagamento que será parcelado por três anos.

Facilitou o acerto a vontade do jogador de 24 anos em seguir no clube do Morumbi. Desde o início do ano tanto Ferraresi quanto seu pai, seu representante, vinham acertando a permanência no São Paulo junto ao conglomerado árabe. Tanto que o zagueiro já acertou contrato até o fim de 2027 com o Tricolor.

Ferraresi não atua desde o empate sem gols do São Paulo com o Palmeiras, em 22 de janeiro, no Campeonato Paulista. Na ocasião sofreu grave contusão no joelho direito e precisou passar por cirurgia. O clube não revela uma estimativa para seu retorno aos gramados. Recentemente iniciou atividades com os fisioterapeutas nos campos do CT da Barra Funda. À reportagem, fontes do clube estimam que ele pode iniciar a transição em um mês, dado o avanço na recuperação.

Além de Ferraresi, o São Paulo negocia também a compra definitiva do lateral-esquerdo Caio, emprestado pelo Fluminense até o final do ano. O clube busca um entendimento sobre a forma de pagamento do jogador, cujos direitos estão definidos em R$ 16,5 milhões no contrato.

