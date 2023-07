Dia da família reúne pais e filhos no projeto Tênis para Todos Paraisópolis

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 20:05 Compartilhe

O Dia da Família reuniu na quadra da EMEF Dom Veremundo Toth, pais e filhos, que participam do projeto Tênis para Todos Paraisópolis.

O evento reuniu mais de 80 participantes, entre alunos do projeto e seus familiares, visando a integração através de atividades esportivas, entre elas o tênis. Ao final foi realizada uma roda de conversa, enfatizando a importância do convívio familiar e da prática esportiva.

O Tênis para Todos Paraisópolis foi implantado pelo Instituto Cades em 2018, e desde então já beneficiou cerca de 2.500 crianças e jovens, de 6 a 14 anos. Em sua quinta edição, o projeto conta com o patrocínio do Banco Itaú e Credit Suisse, através da Lei Federal de Incentivo, e em maio atendeu 506 alunos da EMEF Dom Veremundo Toth, EMEF CEU Paraisópolis e do CCA São José (Centro para Crianças e Adolescentes).

Da quadra para a vida

Com o projeto consolidado na comunidade, no ano passado, o Instituto Cades viu a necessidade de ampliar sua atuação em Paraisópolis, criando a Rede de Proteção Social, que tem como objetivo identificar as crianças em alto risco de vulnerabilidade social e buscar auxiliar as famílias na sua estruturação, acolhendo e realizando os encaminhamentos necessários junto aos parceiros integrados. Atualmente, 17 crianças estão sendo atendidas.