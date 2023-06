Deyverson dá entrevista com camisa do Vasco e cena viraliza: ‘Mais útil que Pedro Raul’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 23:20 Compartilhe

O Vasco venceu o Cuiabá nesta segunda-feira, por 1 a 0, no Brasileirão. No entanto, uma das cenas que mais chamou atenção foi a entrevista de Deyverson, do Dourado. O atacante colocou a camisa do Cruzmaltino após o fim do primeiro tempo, e a cena viralizou nas redes sociais.

– O Deyverson me impressiona muito. No intervalo do jogo ele me bota a camisa do Vasco (adversário dele) antes de dar entrevista – comentou um internauta.

– Deyverson dando entrevista com a camisa do Vasco. Ele não desiste nunca de jogar no Vasco um dia – escreveu um perfil relacionado a futebol.

– O Deyverson é mais vascaíno que muitos jogadores que estão jogando no Vasco (risos) – brincou uma conta ligada ao Cruzmaltino.

– Deyverson nem esperou o jogo acabar para trocar a camisa, saiu pro intervalo vestido de Vasco. Ele tem muita vontade de jogar pelo Gigante da Colina. Deyverson seria mais útil que o Pedro Raul – opinou outro perfil vascaíno.

Torcedor do Vasco assumido, Deyverson passou em branco na partida, que foi vencida pelo Cruzmaltino com gol de Jair, de pênalti. A vitória encerrou um jejum de 11 jogos do clube carioca, que não vencia uma partida desde a estreia no Brasileirão, contra o Atlético-MG.