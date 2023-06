Destaque em Portugal, Cláudio Winck desperta interesse do mercado brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 11:53 Compartilhe

Depois de uma temporada de destaque no futebol português, Cláudio Winck tem despertado o interesse de clubes do mercado brasileiro e também europeu. O atleta terminou o Campeonato Português como o lateral que mais marcou gols e na vice-artilharia do Marítimo. Atualmente de férias, o jogador se despediu da equipe lusitana na última semana, após três temporadas, e analisa as propostas.

Durante a temporada 2022/2023, Winck teve números expressivos na Liga Portuguesa. Além de ter sido o lateral com mais gols, o atleta ainda foi o líder entre os jogadores da posição em finalizações (41), ficou em segundo em chutes no gol (9) e em terceiro em passes decisivos (33). Além disso, distribuiu três assistências e desarmou 62 vezes, tendo posições de destaque entre os melhores laterais do campeonato.

As performances do lateral-direito despertaram o interesse de clubes pelo Brasil e Europa. Atualmente o camisa 2 avalia suas opções no mercado de transferências. Na janela passada já havia sido procurado por Botafogo e Braga, que fizeram propostas na época pelo jogador.