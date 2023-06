Destaque do Manchester City se aproxima de mudança para o Barcelona, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 9:49 Compartilhe

O capitão do Manchester City, Ilkay Gundogan, está próximo de deixar a Inglaterra para atuar pelo Barcelona. De acordo com o portal “talkSPORT”, Gundogan aceitou uma proposta de dois anos de duração com opção de extensão do vínculo por mais um ano com a diretoria do clube catalão.

Para aceitar a proposta, o meio-campista fez apenas uma exigência. Com a dificuldade do Barcelona de se encaixar nas regras do Fair Play Financeiro, jogadores correm o risco de não serem inscritos na La Liga. Entretanto, após a aprovação do plano de viabilidade econômica, que liberou cerca de 200 milhões de euros da folha salarial, o espanhol Gavi saiu do risco de ficar fora da competição em 2023-24. O alemão, portanto, pediu aos dirigentes do Barça a garantia de ser inscrito na liga espanhola para poder aceitar a proposta.

Gundogan foi a primeira aquisição da era de Pep Guardiola à frente do Manchester City. Em 2016, o meia foi contratado junto ao Borussia Dortmund por 27 milhões de euros e se tornou um pilar do técnico espanhol. Desde então, são 304 jogos com a camisa dos Citizens, registrando 60 gols e 40 assistências no período de sete anos.

Na última temporada, o alemão se destacou com grandes atuações na reta final das competições. Na decisão da FA Cup, marcou duas vezes na vitória sobre o Manchester United e garantiu o título sobre o rival. Pela Premier League, nos dois jogos que antecederam a conquista do título, anotou dobletes nos duelos contra Leeds United e Everton. Ao todo, em 2022-23, foi crucial no esquema de Guardiola, com 11 tentos e sete passes para gol em 51 partidas.

Mesmo conquistando a histórica Tríplice Coroa pela equipe dos Citizens, Gundogan optou por não renovar seu vínculo em um momento inicial, aguardando propostas de outros clubes. Com o interesse do Barcelona sendo manifestado desde a janela do inverno europeu, o jogador já passou por exames médicos e deve concretizar sua ida ao futebol espanhol nos próximos dias.

