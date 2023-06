Destaque do Cruzeiro é cortejado por equipes de fora do Brasil

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 17:52 Compartilhe

A janela de transferências de jogadores que vai se iniciar em julho, pode fazer o Cruzeiro perder um de seus destaques na temporada 2023. O atacante Bruno Rodrigues desperta interesse do mercado estrangeiro e pode ser um dos atletas mais cobiçados do elenco celeste.

Bruno está sendo observado e interessa ao futebol japonês e europeu. O atacante, de 26 anos, tem contrato até o fim do ano, mas pode sair antes, apesar de dizer sempre que deseja seguir na Toca da Raposa.

A equipe azul tenta manter o jogador, que deixou para seus agentes a solução do seu futuro.

-Deixar com os empresários e o Cruzeiro, para eles decidirem a minha vida. Não posso falar nada, tudo é com o Cruzeiro e meus empresários-disse o jogador.

O clube japonês que sonda Bruno pretende fazer uma proposta de R$ 25 milhões pelo atacante, enquanto o futebol russo, que também está de olho no lateral Marlon, também está no páreo e pode fazer uma oferta pelo jogador que é do Tombense, mas está emprestado ao Cruzeiro.

Bruno Rodrigues chegou em 2022 ao time azul e na atual temporada fez 24 jogos, marcando oito gols; dando cinco assistências, com cinco participando de quase metade dos gols mineiros (29) no Brasileirão.

