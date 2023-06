Destaque do América Locomotiva em 2023, QB Gustavo Peixoto busca o seu primeiro título estadual

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 7:30 Compartilhe

O América Locomotiva está em uma ótima fase em 2023 e enfrentará o Galo FA no próximo domingo (25/6) no Minas Bowl, no Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG. Para conquistar o tetracampeonato mineiro, o Coelho está contando com o quarterback Gustavo Peixoto.

Após retornar ao clube no segundo semestre do ano passado, Gustavo Peixoto aprimorou ainda mais seu jogo e tem liderado um ataque excelente do América Locomotiva, que conquistou o Gerais Bowl – a primeira fase do Campeonato Mineiro. Apesar do desafio de enfrentar um dos melhores elencos do FABR, o QB acredita que o Coelho pode conquistar a vitória e o título.

“Chegamos ao Minas Bowl em ascensão. Ao longo da temporada e, principalmente, desde a chegada do Coach Hoskins e do Coach Wes, a equipe tem evoluído a cada semana. Estamos confiantes de que o trabalho realizado nos últimos meses renderá resultados na final”, destacou o quarterback.

“Sabemos que será um jogo difícil e muito físico. O Galo FA tem um time extremamente talentoso e rápido, e para sairmos vitoriosos, estamos cientes de que precisaremos fazer um jogo perfeito. Simples assim. Estamos trabalhando para isso”, completou.

Quanto ao seu retorno ao América Locomotiva após uma breve passagem pelo Cruzeiro FA, Gustavo Peixoto ressalta o projeto apresentado pela diretoria do clube que o revelou.

“Meu retorno em 2022 foi baseado na promessa de um projeto desenvolvido por Abraão Coelho e por nosso Diretor Geral, Marcus Herford, em parceria com a DellaBella Management. O resultado em 2023 é fruto de um projeto sólido desenvolvido pela diretoria, como prometido. Esperamos colher mais frutos dessa parceria ao longo da temporada e nos próximos anos”, ressaltou.

A evolução do América Locomotiva em relação à temporada passada é notável. Com isso, todos os jogadores elevam seu nível e têm permitido a Gustavo Peixoto quebrar recordes. Na semifinal contra o Ipatinga Tigres, o jogador se tornou o quarterback com mais passes na história do clube, ultrapassando Abraão Coelho.

– Ter esse recorde significa muito para mim. Todos que me conhecem sabem do amor que tenho por toda a organização do Locomotiva, desde a diretoria até os jogadores. Fazer parte dessa história é algo que me deixa muito honrado. Não teria sido possível sem a estrutura oferecida este ano e a dedicação dos meus colegas de time. Vamos em frente – afirmou o jogador, que alcançou 32 passes para touchdowns na história do América Locomotiva, contra 29 de Abraão Coelho.

Apesar de o foco estar no Minas Bowl, Gustavo Peixoto não perde a empolgação com a fase do América Locomotiva para a disputa da Conferência Sudeste da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA).

Acredito que iremos para a BFA com um time sólido, competitivo e capaz de disputar títulos. Teremos um bom período entre os campeonatos para nos prepararmos e, ao que tudo indica, contaremos com reforços pontuais. Com isso, se conseguirmos manter o nível de evolução que o time tem apresentado nos últimos meses, tenho certeza de que faremos uma boa temporada no âmbito nacional – finalizou.

Nesta temporada, Gustavo Peixoto acumula 739 jardas passadas, 13 passes para touchdowns, 158 jardas corridas, quatro TDs corridos, duas interceptações e um QB rating de 124,9.

